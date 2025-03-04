Утвердили зоны охраны для жилых домов и мечети в историческом центре

На этот раз речь идет о жилых домах на Новороссийской, 14, Генерала Петрова, 14, Щербака, 11а (дом Косолапенко). В отношении всех трех исторических домов постановлениями правительства от 28 февраля установлены два типа зоны охраны: «охранная зона» и «зона регулирования застройки».

Охранная зона установлена перед ОКН, она запрещает возведение капитальных и не капитальных строений. При этом разрешается благоустройство, содержание дорог и всего, что необходимо для поддержания территории в порядке. Среди запретов также закрытие вида на объекты ОКН рекламными конструкциями, НТО и другими сооружениями.

Внутри квартала расположена зона регулирования застройки, которая предусматривает строительство и реконструкцию существующих объектов, но с определенными ограничениями: предельная высота объектов капстроительства — от девяти до 16 метров, в зависимости от их расположения. При этом необходимо соблюдать стилистические характеристики историко-градостроительной среды середины 20 века, включающие применение традиционных видов отделки фасада из натурального камня, штукатурки, использование материалов, имитирующих традиционные светло-бежевые тона, предусмотренные дизайн-кодом города.

По словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, установленные ранее охранные зоны не допускали никакую хоздеятельность, а введение нынешних охранных зон разрешит производить ремонт, прокладывать сети.

Еще одно строение, в отношении которого 28 февраля приняли охранную зону — здание мечети по улице Кулакова, 13. Там установили только зону регулирования застройки, что означает сохранение стилистического традиционного облика строения.

Казус в процессе обсуждения возник в связи с наименованием объекта ОКН, в документах в отношении мечети употреблено слово «бывшая», что не соответствует действительности. Сейчас это религиозное учреждение является действующим. В Севнаследии при подготовке документов почему-то на неточность не обратили внимания, и на заседании констатировали, что статус объекта нужно менять, пройдя по всем бюрократическим инстанциям.

— Сейчас примем и начнем этот долгий путь... — отреагировал на ошибку губернатор Михаил Развожаев.

Что касается трех вышеназванных жилых домов, глава города отметил их интересную архитектуру и неприглядное состояние.

— Красивое здание, отреставрировать надо бы когда-нибудь, — оценил он внешний вид дома Косолапенко.