Участковых по-прежнему не хватает

Вопрос о дефиците сотрудников был поднят на заседании заксобрания 4 марта во время отчетного доклада начальника УМВД РФ по Севастополю Сергея Сигунова о работе его подчиненных в 2024 году.

Как оказалось, прошлый год управление закрыло с общим некомплектом сотрудников в 15%, а по итогам первых месяцев текущего года вакансии в штате выросли еще на один процент.

— На сегодняшний день мы имеем 22-процентный некомплект службы участковых. Это говорит о том, что общий некомплект и некомплект службы участковых действительно является проблемой. Работа по комплектованию проводится на постоянной основе, работаем и с лицами, возвращающимися с СВО, и ребятами, которые отслужили срочную службу в армии, и выпускниками наших институтов, в том числе и институтов близлежащих регионов, — объяснил С.Сигунов.

Он также сослался на кадровую проблему при патрулировании отдельных районов города. В частности депутаты просили усилить работу по пешему и автомобильному патрулированию улицы Жидилова, проспекта Победы, а также Сахарной Головки, Инкермана, сел Байдарской долины. В частности депутат Павел Харламов предложил активизировать эту работу с помощью Росгвардии или казаков.

— На самом деле есть локальные злачные места, где представители власти должны быть постоянно. Такие точки есть и по селам. Также нужно патрулирование экипажами ДПС наших отдаленных районов Балаклавского района, Байдарской долины. Сами знаете, у нас был эпизод, когда под вражеские песни там бесилась молодежь. Хотелось, чтобы эта работа активизировалась на дальних направлениях, — попросил депутат.

Напомним, что в конце года для стимулирования сотрудников полиции и привлечения их на службу правительством Севастополя было принято решение о ежемесячной доплате из городского бюджета с 1 июля 2025 года участковым уполномоченным в 15 тысяч рублей, а сотрудникам патрульно-постовой службы — в 10 тысяч рублей. За год запланировано отремонтировать 10 участковых пунктов. А на заседании Законодательного собрания 4 февраля было заявлено, что городская власть рассматривает вопрос о выделении участковым служебного жилья на участках, где они работают.