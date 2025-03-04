Состоялся чемпионат по профессиональному мастерству

Свои навыки демонстрировали школьники и студенты колледжей в состязаниях по самым актуальным профессиям.

В Севастополе в соревнованиях, которые проходили с середины февраля, приняли участие 153 студента в 24 компетенциях и 31 школьник — в пяти. Среди конкурсных направлений были бухгалтерский учет, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, дизайн интерьера, поварское дело, экспедирование грузов, художественная роспись по дереву, ремесленная керамика, туризм и организация экскурсионных услуг, медицинский и социальный уход, ресторанный сервис, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, малярные и декоративные работы, облицовка плиткой и другие.

Конкурсантов оценивали по множеству параметров. Например, в туризме важными были навыки презентации, умение работать с клиентом, работа с возражениями, креативность. стрессоустойчивость, стратегическое мышление. Умения в организации экскурсионных услуг участники демонстрировали на базе музейного комплекса «35-я Береговая батарея».

На базе колледжа сервиса и торговли соревновались по направлениям «Поварское дело», «Хлебопечение» и «Ресторанный сервис».

«Я учусь на повара и буду участвовать в компетенции «Поварское дело». Мне нравится готовить. Подготовка к этим соревнованиям помогает узнать что-то новое о нашем деле и развить свои способности. Мы знаем, какие задания будут, поэтому волнения меньше. В первый день мне предстоит приготовить салат «Мимоза», уху, расстегай, второе горячее блюдо из рыбы и два гарнира. Во второй день буду готовить тапас, бургер и панкейки, в третий день – закуски, горячее блюдо из морепродуктов, горячее из мяса и десерт. У меня очень хороший учитель и мастер, который меня готовил. Я надеюсь на успех», — поделилась студентка первого курса многопрофильного колледжа им.Геловани Софья Варминская.

Конкурсные задания были сложными, некоторые даже выше уровнем, чем рекомендовано федеральной образовательной программой.

«Эксперты оценивают технологию приготовления теста, соблюдение санитарных, эпидемиологических норм, технико-технологических карт, чистоту на рабочем месте. Ребята работают хорошо, адаптируются на месте. Соревнования для ребят — хороший опыт адаптации на новом рабочем месте, опыт общения между собой. Мы наблюдаем за ними. По итогу с каждым проговорим, разъясним и ответим на все вопросы ребят», — рассказала шеф-пекарь курорта «Мрия», эксперт Альфия Камалетдинова.

Три десятка золотых медалистов

По итогам Чемпионата 87 участников получили медали и грамоты, 29 из них — «золотые». Победителем в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» стал студент третьего курса Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности Евгений Пугач.

«Нам предстояло выполнить восемь модулей различного направления, среди которых ремонт двигателей, коробки передач, общая диагностика автомобиля, диагностика электрооборудования, шиномонтаж. Это серьезный опыт и возможность показать, чему ты научился, посоревноваться с другими», — рассказал Е.Пугач.

Все победители примут участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале чемпионата по профмастерству «Профессионалы», а также в итоговых соревнованиях по компетенциям, не вошедшим в финал.