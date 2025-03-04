Памятники войны будут охранять от современной застройки

Решения касаются, в том числе Памятника воинам 33 – й стрелковой дивизии, расположенного по адресу Севастополь, Помологическая станция. В Севнаследии разработали и установили для него один тип зоны охраны «Охранная зона».

– Предусматривается запрет на строительство объектов капитального строительства и не капитальных зданий, строений и сооружений. На территории охранной зоны будут разрешены мероприятия по благоустройству, озеленению и устройству дорожно-транспортной структуры из-за примыкания к дороге, – представила документ руководитель Севнаследия Ирина Масликова. Она также пояснила, что вокруг расположен массив индивидуального жилой застройки. Территория же охранной зоны создается для того, чтобы современная застройка не приближалась далее к ОКН регионального значения.

Ограничения также утверждены в отношении Памятника воинам 79 отдельной морской стрелковой бригады, который расположен по адресу 13-й километр Симферопольского шоссе.

Введенные ограничения включают запрет на застройку около ОКН, дополнительные ограничения связаны с устройством рекламных конструкций в охранной зоне. Они не должны перекрыть вид на ОКН.

Еще одним объектом охраны ДОТ №13, относящийся к системе сухопутных оборонительных рубежей. Данный объект культурного наследия расположен на улице Менжинского в Инкермане.

– Устанавливаем вокруг ДОТа охранную зону. ДОТ расположен уже в массиве многоквартирной застройки. Сохраняем то, что можно сохранить, – прокомментировала принятие документа И.Масликова.

Аналогичные охранные зоны установлены в отношении ОКН регионального значения ДОТ №70 (в районе села Черноречье), ДОТ №71 Береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота (в 550 м от села Черноречье).

После принятия вышеназванных постановлений губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил начать подготовку памятников Великой войны к предстоящему 80-летию Великой Победы в части приведения их в надлежащий вид.