Изменят схему движения автобуса №95

Из центра города в Казачью автобус пойдет через оперный театр.

Департамент транспорта продолжает мониторить работу общественного транспорта и общественное мнение в отношении измененных схем движения из-за перекрытия ул.Адмирала Октябрьского

«По многочисленным просьбам жителей Казачьей бухты, направленных в адрес департамента транспорта, с 8 марта будет изменена схема движения автобусного маршрута №95 «бухта Казачья – Центральный рынок», — сообщили в пресс-службе департамента.

Сейчас автобусы следуют в центр, сворачивая с ул.Пожарова у старого кладбища по улице Сеченова, а делее — по Ленинградской, Ивана Голубца и Гоголя, а из центра — по Гоголя, Ивана Голубца, Льва Толстого, Пирогова и 5-й Бастионной, пл.Восставших.

С 8 марта автобусы будут идти в центр через пл.Восставших и далее по 5-й Бастионной, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Гоголя.

Из города маршрут пройдет через Капитанскую, Бакинскую и 6-я Бастионная на пл.Восставших.

Ремонт подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского ведет АО «ВАД», срок — до конца 2025 года. Улица — одна из главных транспортных артерий города — через нее проходили более 40 маршрутов. На время ремонта весь этот общественный транспорт пустили в обход.