Ищут подрядчиков для капремонта зданий ИнБЮМа

На портале госзакупок размешены извещения на проведение двух аукционов по поиску подрядчиков для проведения капремонта набережной, пирса, причальной стенки, лабораторий, радиобиологического корпуса, насосной и других бъектов недвижимости Института биологии южный морей (ФИЦ ИнБЮМ РАН).

Начальная цена каждого из тендеров — под 100 млн рублей. Объекты находятся в Севастополе на ул.Катерной, 47.

О необходимости ремонта зданий и строений института, а их на Катерной более 20, заговорили в 2021 году в связи со строительством культурного кластера на мысе Хрустальный. Научные объекты советской эпохи диссонируют с оперным театром и академией хореографии, возводимыми неподалеку.

В 2022 году архитектурно-художественный совет Севастополя одобрил эскиз проекта капремонта. Все здания и сооружения ИнБЮМа отремонтируют в едином стиле. Придать современный вид им собираются при помощи вентилируемых фасадных систем. Пирс, причальную стенку и набережную приведут в порядок и снабдят подсветкой.