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Ищут подрядчиков для капремонта зданий ИнБЮМа

Антонова Алиса

На портале госзакупок размешены извещения на проведение двух аукционов по поиску подрядчиков для проведения капремонта набережной, пирса, причальной стенки, лабораторий, радиобиологического корпуса, насосной и других бъектов недвижимости Института биологии южный морей (ФИЦ ИнБЮМ РАН).

Начальная цена каждого из тендеров — под 100 млн рублей. Объекты находятся в Севастополе на ул.Катерной, 47.

О необходимости ремонта зданий и строений института, а их на Катерной более 20, заговорили в 2021 году в связи со строительством культурного кластера на мысе Хрустальный. Научные объекты советской эпохи диссонируют с оперным театром и академией хореографии, возводимыми неподалеку.

В 2022 году архитектурно-художественный совет Севастополя одобрил эскиз проекта капремонта. Все здания и сооружения ИнБЮМа отремонтируют в едином стиле. Придать современный вид им собираются при помощи вентилируемых фасадных систем. Пирс, причальную стенку и набережную приведут в порядок и снабдят подсветкой.