Гостил в квартире, где деньги лежат

Двоюродный брат украл у сестры 14 миллионов рублей и купил два автомобиля и инструменты для ремонта.

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от 22-летней местной жительницы, о похищении крупной суммы денег. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали 31-летнего двоюродного брата потерпевшей.

Установлено, что подозреваемый полгода гостил у сестры и воровал ее деньги, хранившиеся в квартире. Общая сумма ущерба составила 14 миллионов рублей. Задержанный пояснил, что на украденное он приобрел два автомобиля, аппарат для сварки, инструменты для ремонта, а также золотые украшения для своей девушки.

Мужчина заключен под стражу. Максимальное наказание по статье «кража» — лишение свободы сроком до 10 лет, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.