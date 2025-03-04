Еще пять лет дадут Севастополю на приведение рынков к российским нормам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вступление в силу 1 января 2025 года требований к планировке розничных рынков для Крыма и Севастополя переносится на пять лет. Документ был инициирован Госсоветом Крыма.

С 1 января 2025 года для Крыма и Севастополя вступили в силу требования к розничным рынкам. Они касаются планировки, перепланировки, застройки рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений внутри них. Розничные рынки Крыма и Севастополя не соответствуют российским требованиям, а для их размещения в капитальных строениях требуются существенные финансовые затраты, отмечают авторы документа. В связи с этим законопроектом предлагается сдвинуть окончание переходного периода для Крыма и Севастополя с 1 января 2025 года на 1 января 2030 года.

Как пояснил ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»), комитет по промышленности и торговли в рамках данного законопроекта счел необходимым проработать вопрос продления переходного периода (до 1 января 2030 года) в отношении розничных рынков, расположенных на территориях четырех субъектов Российской Федерации — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонская областях. «Это является, на мой взгляд, абсолютно справедливым решением в отношении новых территорий РФ», — указал он.