Еще 100 млн рублей выделили на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе

Из резервного фонда Правительства РФ выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Деньги направият Росморречфлоту на приобретение не менее 1,2 км боновых заграждений, и не менее 30 т биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Ранее из резервного фонда Правительства на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжных территорий было выделено 1,5 млрд рублей.

В настоящее время ведётся комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации – завершается разделка кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз металла на утилизацию, идёт сбор мазута со дна Чёрного моря, продолжается очистка пляжей, ведётся усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды.

Координацию работ по ликвидации последствий декабрьской аварии осуществляет специальная правительственная комиссия. Она проводит свои заседания еженедельно.