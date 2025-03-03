Звонки в школах заменили песнями о мамах

Мелодии, посвященные Международному женскому дню, играют в школах вместо звонков, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Проект Минпросвещения РФ «Мелодии вместо звонков» в первый месяц весны посвящен Международному женскому дню. В марте школьные звонки заменили мелодии добрых песен о самых любимых», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Вместо звонков звучат фрагменты песен «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же...», «Наши мамы», «Дарите женщинам цветы», «Солнечный круг» и других.

Проект «Музыка вместо звонков» реализует Минпросвещения совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Он стартовал в ноябре 2024 года. Вместо традиционных школьных звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений. В ноябре вместо звонков включали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, в декабре — музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, в январе — фрагменты песен Международного детского центра «Артек», в феврале — патриотические песни.