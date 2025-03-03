За повышение рождаемости будут бороться деньгами

На заседании правительства Севастополя 28 февраля принято постановление, направленное на улучшение демографической ситуации. Речь идет о реализации национального проекта «Семья», в состав которого входят пять федеральных проектов, в том числе «Многодетная семья».

Как сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, региональная программа составлена на основе результатов оценки демографического потенциала, в нее включены восемь из 10 мероприятий, рекомендованных Минтрудом. Всего на реализацию этих мероприятий в 2025 году предусмотрено выделить 194,2 млн рублей на условиях софинансирования: федерация предоставляет 99%, Севастополь — 1%. Ожидаемый охват — 2657 семей.

В число восьми мероприятий вошли:

— Молодые родители (возраст обоих или одного менее 35 лет) смогут получить единовременную выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего, а также каждого последующего ребенка.

— Увеличена до миллиона рублей выплата на погашение ипотечного жилищного кредита или займа для улучшения жилищных условий (к уже выплачиваемым 450 тысячам по проекту «Дом.РФ» добавили еще 550 тысяч рублей). На эту выплату смогут претендовать молодые семьи, в которых родился третий или каждый последующий ребенок.

— С 1 января 2025 года введена единовременная выплату в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности учащихся севастопольских учебных заведений очной формы обучения. Мера распространяется на студенток вузов и колледжей, и даже на школьниц.

— Появится услуга «социальная няня». Такую помощь смогут получить женщины, имеющие детей до трех лет и не состоящие в браке, семьи с детьми в возрасте до двух лет, где один или оба супруга получают образование в Севастополе очно, многодетные семьи с детьми в возрасте до трех лет, малоимущие семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие в своем составе детей в возрасте до трех лет.

— Введено бесплатное прохождение подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые дополнительные генетические и гормональные исследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования;

— В женских консультациях будет создана служба медико-социальной поддержи, обеспечивающая подготовку семьи к рождению, патронаж сложных жизненных ситуаций и поддержку семьи.

— Откроют пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных: колясок, кроваток и пр. Эта мера будет распространяться на молодые семьи с детьми до полутора лет, в основном, студенческие, многодетные, малоимущие, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

— Компенсируют не менее 50% стоимости обучения в организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования одному из детей из многодетной семьи.

Как сообщила Е.Сулягина, в реализации проектов участвуют четыре департамента: здравоохранения, образования и науки, капстроительства, а также соцзащиты. Последний ответственен за реализацию четырех проектов.

Введение перечисленных мер связано с низким суммарным коэффициентом рождаемости и с отсутствием пока положительной динамики в этом вопросе. По словам руководителя горздрава Виталия Денисова, каждый год в Севастополе фиксируется на 200 родов меньше, по сравнению с предыдущим периодом.

Одной из причин низкой рождаемости при высоком миграционном сальдо губернатор Михаил Развожаев считает желание приехавших в Севастополь женщин рожать в родных городах. Он поручил разобраться в причинах такого положения вещей.

Еще одно поручение главы города касаются отработки механизма подать заявления на получение указанных выплат через сайт Госуслуг.

По данным городского ЗАГСа, в 2023 году в Севастополе родилось — 3749 младенцев, а в 2024 — 3734.