Водолазы обследуют морское дно около пляжей

После уборки загрязненного мазутом грунта, в Севастополе с 1 марта приступили к обследованию морского дна в зоне пляжей.

— Изучаем рельеф дна, не только пляжных территорий, но и всей береговой черты, — доложил 3 марта на аппаратном совещании в городском правительстве директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

По его информации, к 1 марта водолазами МЧС России и спасательной службой Севастополя обследованы пляжи «Серебряный» и «Золотой», на этой неделе планируют провести водолазное обследование основной части береговой черты.

— Именно смотрим дно, — пояснил С.Бездольный. На вопрос главы города о первых выводах он ответил, что «на «Золотом» по линии все абсолютно чисто».

— Если где-то вдруг обнаружим, что за это время не успели заметить, будем оперативно убирать. А так можно констатировать, что работа по уборке пляжей в Севастополе завершена, — продолжил чиновник.

По его сведениям, за весь период борьбы с мазутом из-за декабрьской аварии танкеров в Керченском проливе в Севастополе собрано и вывезено 839 тонн загрязненного мазутом грунта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.