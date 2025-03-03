В Севастополе есть классные электрики

За возможность попасть на этап соревнований в Севастополе после дистанционного отбора боролись почти две сотни участников из 20 регионов и семи федеральных округов России. В полуфинале за звание победителя в компетенции «Электромонтажник» бились 15 человек, 10 из них —специалисты со стажем работы более двух лет, остальные пять претендентов — студенты севастопольских колледжей.

Соревнования проходили в двух модулях. «Первый модуль — программирование, в ходе которого необходимо написать программу управления для умного дома, который должен обеспечивать не просто удобство эксплуатации, а самое главное высокую энергоэффективность. Второй модуль — создание электроустановки, которая включает в себя элементы как бытовой системы энергоснабжения, так и промышленной: система освещения, энергоснабжения, управления электроприводом — все то, что есть на современных предприятиях и в наших жилищах», — рассказал главный эксперт чемпионата Андрей Мочалкин.

Победитель полуфинала в основной возрастной группе получает 50 тысяч, в юниорской — 30 тысяч рублей. На финальном этапе призы составят порядка 200 тысяч рублей. Общий призовой фонд чемпионата — три миллиона рублей.

Победителем полуфинала в категории «Профессионалы» стал Дмитрий Силин, в категории «Юниоры (студенты)» — студент Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности Артем Гапенюк. Они отправятся на финал, который пройдет 20 мая в Казани.

Впервые полуфинал Открытого чемпионата электриков IEK проходил в Севастополе в прошлом году. Организатор мероприятия — группа российских электротехнических компаний IEK GROUP . Чемпионаты электриков она устраивает с 2016 года. Первые пять лет соревнования были закрытыми и проводились только среди юридических лиц. С 2023 года формат поменяли на открытый: участвовать могут и частные специалисты, и студенты старших курсов.

«В этом чемпионате преимущественно участвуют частные электрики и ребята из малых компаний. Идея о создании чемпионата пришла три года назад. До этого на чемпионате участвовали коллеги из промышленных компаний (РосАтом, РосТех, РосКосмос и т.д.), но мы поняли, что есть огромная аудитория профессионалов, которая не охвачена ни чемпионатным движением, ни должным вниманием к их работе. И мы очень надеемся, что эти чемпионаты помогут не только показать, что есть действительно классные электрики, которые работают на небольших объектах, но и помочь ребятам найти свой путь в эту профессию», — рассказал руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями компании IEK Петр Некрасов.

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» входит в список ТОП-50 самых востребованных профессий по данным Минтруда РФ. В Севастополе профессиональных электриков готовят три учебных заведения: Колледж информационных технологий и промышленности, Морской колледж СевГУ и Судостроительный колледж, сообщили в пресс-службе департамента образования.