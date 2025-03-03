Установили охранные зоны для Михайловской батареи и Братского кладбища

Охранные зоны для объектов культурного наследия (ОКН) Михайловская батарея и Братское кладбище на Северной стороне утвердили 28 февраля на заседании городского правительства.

Как сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова, целью установления зон охраны является обеспечение сохранности ОКН в исторической среде через регулирование градостроительной деятельности и установление режимов использования земель и древних градостроительных регламентов.

Для Михайловской батареи установили две зоны охраны

Для Михайловской батареи установили два типа зоны охраны: охранная зона и зона регулирования застройки.

В отношении первой, расположенной в прибрежной части запрещается строительство капитальных объектов и не капитальных строений, но разрешены мероприятия по благоустройству, сохранению ландшафта, устройству инженерных коммуникаций и дорожной сети.

В зоне регулирования застройки разрешается ограниченное строительство, высотность для различных зданий и строений – от трех до 10 метров.

На вопрос о восстановлении пострадавшего в результате шторма причала, первый заместитель губернатора Алексей Парикин сообщил, что в настоящее время движение морского транспорта от Михайловской батареи осуществляется, проектирование ремонта пострадавшего причала в настоящее время завершается.

Будут охранять ландшафт и видовые раскрытия

Утвердили границы объединенной зоны охраны ОКН федерального значения «Братское кладбище защитников Севастополя, Храм Св.Николая» , а также ОКН регионального значения «Братское кладбище воинов, погибших в боях за Севастополь в 1941-1944 гг. Комплексный памятник».

Постановлением установили границы единой охранной зоны и зоны охраняемого ландшафта, а также зоны регулирования застройки. Из основных требований – внутри зоны охраны предполагается полный запрет на строительство объектов капитального строительства и не капитальных строений и сооружений.

На территории зоны охраняемого ландшафта запрещается строительство объектов капитального строительства и не капитальных строений и сооружений, за исключением не капитальных строений, связанных с благоустройством: общественный туалет, инженерно-техническое обеспечение и т.д.. Запрещается также менять рельеф, но разрешается озеленение, строительство автомобильных дорог, благоустройство и устройство инженерных коммуникаций.

– Данные ограничения необходимы для сохранения восприятия ОКН с учетом световых точек и панорамных раскрытий. Холм Братского кладбища и Храм-пирамида являются знаковым объектом, они видны со многих точек города. Установление данной зоны позволит сохранить вид на памятник с разных точек города. На территории зоны регулирования застройки, в которую вошли преимущественно земли под индивидуальное жилищное строительство и многоквартирные дома, устанавливается запрет на изменение ландшафта, – сообщила руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

При этом она, ограниченное строительство и реконструкция существующих ОКСов разрешается, но ограничивается высотность и прописывается основные стилистические параметры зданий, от 8 до 16 метров, а для некапитальных строений – 4 метра.

Как сообщил и.о.замгутбернатора Максим Жукалов, высотность установлена, исходя из существующей застройки и перепада высот, которые влияют на восприятие памятника истории и культуры. Требования к видам разрешенного использования в границах данной зоны регулирования застройки не устанавливается в виду того, что действует ПЗЗ.

На вопрос о перспективах развития КРТ в этом районе, М.Жукалов ответил, что вдоль железной дороги рамках КРТ как раз предлагается парковое пространство.