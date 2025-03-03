Установили новые «красные линии»

Очередные «красные линии» установили в границах территории Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского муниципальных округов, части Балаклавского, Нахимовского внутригородских муниципальных образований (ВМО) и города Инкермана.

Соответствующий документ принят на заседании правительства Севастополя 28 февраля.

— Схема легла в обоснование утверждаемого проекта планировки, устанавливающего «красные линии» на застроенных территориях в этих муниципальных округах и определяющего границы элементов планировочной структуры, — представила принимаемый документ и.о.департамента архитектуры Юлия Шемонаева

По ее словам, новые «красные линии» установлены для определения территорий улично-дорожной сети и территорий общего пользования, что позволит сохранить существующие и зарезервировать планируемые коридоры под развитие улично-дорожной сети. С другой стороны, это позволит оформить гражданам правоустанавливающие документы на земельные участки под индивидуальными жилыми домами, в которых они фактически проживают.

— Мы не могли завершить процедуру оформления из-за действия «красных линий» генплана 2005 года. Документацией не предусматривается ни резервирование, ни изъятие земельных участков для госнужд, — пояснила Ю.Шемонаева.

Она сообщила, что общественные обсуждения проекта проведены с 16 декабря 2024 года по 14 января 2025 года, поступило 23 юридически значимых предложения, которые проанализированы разработчиком совместно с главами и представителями ВМО.

На вопрос о жалобах жителей из-за невозможности из-за «красных линий» зарегистрировать земельные участки, по заверению и.о.замгубернатора Максима Жукалова, сейчас полностью отработаны.

— Теперь мы сформировали улично-дорожную сеть в «красных линиях» для формирования земельных участков и исключим возможность образования земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территориях общего пользования. Ранее кварталы застройки не были очерчены красными линиями, — объяснил М.Жукалов.

— Теперь «красные линии» будут ограничивать беспредел по формированию участков, свободных от прав третьих лиц, — констатировал губернатор Михаил Развожаев.