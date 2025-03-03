Ценник на акарицидную обработку города резко снизился

По какой-то непонятной причине стоимость обработки города от клещей снизилась в десятки раз. На это 3 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя обратил внимание и.о.директора департамента городского хозяйства Натальи Гуляевой губернатор.

— Люди спрашивают, как вы планируете заключать контракты? Как это будет сделано за 0,08 копеек на квадратный километр, — обратился к руководителю горхоза глава города.

По его мнению, все дело в некачественно составленной документации.

— Вы же, наверное, коммерческие предложения запрашивали... Не может цена упасть в 20 раз! Понятно, что либо вы не заключитесь... Разберитесь, потому что это важное направление. Весна наступила, надо качественно провести, а не профанационно заключить какой-то с кем-то контракт, который явно не будет выполнен, или выполнен с соответствующим качеством, — отчитал чиновницу Михаил Развожаев.

Губернатор поручил немедленно разобраться в ситуации, настаивая, что по предложенной цене заключать контакт нельзя. Он также предложил найти основания для аннулирования контракта и проведения новых торгов.

Напомним, что в 2022 году ГБУ «Парки и скверы» — подвед горхоза — заключало контракт на услуги по обработке от клещей 330 гектаров закрепленных территорий. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, победитель аукциона сбил первоначально предложенную цену контракта на акарицидную обработку в 13 раз: с 11,7 млн до 899 тысяч рублей. В пересчете гектар на квадратные километры цена составила 27,22 рублей за кв.км.