Тюзовский «Нос» вошел в «Золотой фонд театральных постановок России»

О победе СевТЮЗа сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

«Нос» в 2021 году поставила в Севастопольском театре юного зрителя питерский режиссер Яна Тумина. Спектакль уже удостоен Премии Правительства Российской Федерации за лучшую постановку русской классики, принимал участие в старейшем театральном фестивале России в городе Псков — «Пушкинском фестивале», становился участником престижного фестиваля «Фабрика Станиславского», Национальной театральной премии «Арлекин», и в каждом одерживал победу в различных номинациях. В этом году «Нос» поедет на Всероссийский фестиваль «Маршак» в Воронеж.

«Золотой фонд театральных постановок России» — это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его главная идея — создание «золотого фонда» из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих ее общий культурный код.

К участию в отборе были приглашены профессиональные театры, в том числе независимые театральные проекты всех субъектов Российской Федерации. Ограничений по форме и жанру спектаклей не было. Главное условие — они должны идти в текущем репертуаре театра.

Отбор проходил в два этапа. Сначала работы отсмотрели региональные отделения Союза театральных деятелей России. Затем из трех сотен отобранных спектаклей экспертное жюри выделяло уже 100 победителей проекта.

Из отобранных спектаклей сформировали «Золотой фонд театральных постановок России». Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами. Кроме того, СТД РФ создаст библиотеку телеверсий постановок «Золотого фонда».