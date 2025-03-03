Ремонт на Адмирала Октябрьского идет по плану

По его информации, прошлой неделе дорожники завершили фрезерование верхних слоев асфальтобетонного покрытия, закончены геологические изыскания. С этой недели недели продолжится прокладка инженерных коммуникаций, строители также намерены приступить к устройству насыпи для последующего забивания свай.

— Движемся в графике, отклонений нет, все идет по плану, — заверил П.Иено.

Он также пояснил, что речь идет о временной переукладке коммуникаций, которые находятся под асфальтом дороги. Их устроят, переключат и после этого сделают временную насыпь.

— Сейчас идет анализ отобранных проб, до конца марта мы окончательно предоставим итоговый вариант визуализации. В принципе, мы технически полностью определились относительно инженерных решений, — сказал П.Иено.