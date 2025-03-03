Разработали мини-вариант остановочных павильонов

В дополнение к имеющимся остановочным комплексам разработали укороченные, предусмотренные для размещения в стесненных условиях монтажа.

Решение закреплено 28 февраля на заседании правительства.

Как пояснила и.о.директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева, внешний вид остановочных павильонов, размещаемых на территории Севастополя, уже утвержден. Укороченные будут соответствовать утвержденному архитипу.

— Они нужны в дополнение к существующим остановочным павильонам. Это связано с неформатом и стесненными условиями размещения остановочных павильонов,—– подтвердил и.о.замгубернатора Максим Жукалов.

По словам Ю.Шемонаевой за основу взяты предложения департамента транспорта:

— Отличие нового типа остановочных павильонов — в уменьшении размера боковых стен или их полное исключение из конструкции, а также в уменьшении толщины крыши или облегчении конструкции.

Согласно прозвучавшей информации, на сегодняшний день в стесненных условиях монтажа находятся примерно 180 остановочных пунктов, в прямом и обратном направлении. Постановление позволит создать условия по формированию единой дорожной инфраструктуры и обеспечить потребность населения в остановочных павильонах в местах стесненных условий монтажа.