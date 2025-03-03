Проверили качество школьного питания

Комиссия департамента образования предупредила директора школы №22 о намеченной проверке в момент выезда, чтобы оценивать реальную картину, без показухи. Что-то изменить к приезду проверяющих было нереально.

Директор департамента образования Максим Кривонос, депутат заксобрания Алексей Ярусов, члены регионального родительского комитета Ирина Назарова и Юлия Шамилова 27 февраля посетили школу №22, чтобы проверить качество питания. Школу выбрали, как одну из самых больших в городе.

В ходе проверки обращалось внимание на чистоту в столовой, условия для гигиенических процедур, организацию питания учеников начальной школы и учеников-льготников. Комиссию интересовал ассортимент буфета и покупают ли старшеклассники горячие блюда.

«Результат порадовал. Рацион сбалансированный, еда свежая и разнообразная. На завтрак сегодня: рагу из птицы, соленые помидоры, свежие яблоки, хлеб, сладкий чай. В Масленичную неделю в буфетной продукции есть блины. Все члены комиссии отметили с каким аппетитом кушали младшие школьники и ребята постарше», — поделился впечатлениями от увиденного на сайте департамента М.Кривонос.

Директор школы рассказала, что несмотря на смену оператора питания, коллективу школы и родительской общественности удалось найти с новым общий язык: оператор прислушивается ко мнению родителей.

Департамент образования пригласил родителей входить в состав группы по контролю за качеством питания детей: «Если у вас есть нарекания по поводу питания в школе, то необходимо обратиться к директору школы и председателю школьного родительского комитета».

В составе группы контроля родители могут влиять на ситуации, когда нарушаются нормы: однообразное меню, горячее подают холодным, работники пищеблока не соблюдают правила гигиены, в столовой грязно, продукты хранят в неправильных условиях, еду не доготовили: переварили или сожгли, она неприятно пахнет.