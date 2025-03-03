Приводить город в порядок начнут после 18 марта

График проведения общегородских субботников разработает департамент городского хозяйства. Такая информация 3 марта прозвучала на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Речь идет о проведении масштабной уборки города, в том числе приуроченной к предстоящему празднованию 80-летия Победы.

На этой дате, по словам губернатора Михаила Развожаева, надо будет сосредоточиться. Особенно — на приведении в порядок воинских захоронениях в отдаленных частях города.

— Где-то порядок навести, где-то можно еще успеть какие-то работы сделать. Обращений по этому поводу много, — поставил задачу перед подчиненными губернатор.

Он также анонсировал проведение на текущей неделе оргкомитета по празднованию 80-летия Великой Победы.