Молодежные центры открыли в Крыму и Севастополе

Молодежные центры «Точка опоры» открылись на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе, в Симферополе, Ливадии и Алупке.

В Новом Херсонесе молодежный центр разместился в здании музея Античности и Византии. Наставниками для молодых людей здесь станут христианские ученые, преподаватели, священники, философы, деятели культуры. Они «помогут молодым людям раскрыть то духовное сокровище, которое заключено внутри души, обрести уверенность в себе и верно строить счастливое будущее», отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), по благословению которого открыты «Точки опоры».

Площадка в Новом Херсонесе будет работать по нескольким направлениям: основы православного учения и мировоззрения, история, достопримечательности Крыма, медиатехнологии. В философском клубе «Россия и мир» молодые люди смогут поразмышлять о глобальных проблемах и проанализировать современные тенденции, в «Театральной лаборатории» — раскрыть творческий потенциал, сообщили в пресс-службе «Нового Херсонеса».

«Здесь парни и девушки, наша молодежь сможет встречаться, общаться, создавать, созидать. Здесь они смогут дискутировать, находить ответы на волнующие их вопросы, развивать творческие навыки и обретать знания, которые пригодятся им в жизни», — написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он принимал участие в церемонии открытия «Точки опоры» в Новом Херсонесе.