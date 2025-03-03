Херсонес должен ликвидировать свалку на античных усадьбах

Удовлетворен иск Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации свалки площадью более 13,5 га в районе Камышовского шоссе.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Севприроднадзора обнаружила на земельном участке вблизи городских очистных сооружений в Гагаринском районе свалку отходов. Эта территория принадлежит ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», но меры по устранению свалки учреждением не принимались.

Природоохранная прокуратура направила в Гагаринский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на государственный музей-заповедник обязанности очистить участок и привести его в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Иск удовлетворен, но решение суда в законную силу еще не вступило. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

СМИ города много лет сообщают о гигантский свалке размером более 30 га на херсонесской хоре в районе Камышовского шоссе у КОС «Южные». Эта территория — античные земельные наделы и сельскохозяйственные усадьбы №131 и №146 — охраняется государством.

Древний город Херсонес Таврический и его хора включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.