Еще две школы переводят на дистант

За прошедшую неделю в Севастополе количество школ, обучение в которых перевели на дистанционный формат, увеличилось с четырех до 19.

По состоянию на утро 3 марта, учебный процесс в этих школах продолжается с использованием федеральной и региональной систем обучения. Утром понедельника выяснилось, что в еще двух школах — №14 и №23 нужно разобщать детей ради здоровья. Их переведут на дистанционное обучение с 4 марта.

Четыре учебных заведения, первыми переведенные на дистанционное обучение, возвратятся к обычному формату во вторник. В пятницу, 7 марта, дистанционку отменят уже во всех, закрытых на предыдущей неделе.

По словам директора департамента образования Максима Кривоноса, количество обращений учащихся в поликлиники по ОРВИ в последние дни сократилось.

Эпидпорог превышен

Как сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора, с 24 февраля по 2 марта в Севастополе заболело респираторными инфекциями семь тысяч человек, показатель на 10 тысяч/населения — 124,6 (эпидпорог — 109,39), удельный вес детей составил 46,1%.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове Крым обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.

В Севастополе в 39 школах на дистанционном обучении находилось — 302 класса. Были закрыты 23 группы в 14 дошкольных образовательных организациях. Полностью на дистанционном обучении находилось 19 школ.