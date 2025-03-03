Для курорта «Золотые пески» построят газораспределительную станцию

Порядка 8,5 млрд рублей из федерального бюджета будет израсходовано на строительство газораспределительной станции, трансформаторных подстанций и реконструкции канализационной насосной станции для круглогодичного морского курортного комплекса «Золотые пески», который создается в городе Евпатории и является самым масштабным проектом туристической отрасли Крыма.

«Около 8,5 млрд рублей из федерального бюджета направят на строительство газораспределительной станции, трансформаторных подстанций и реконструкцию канализационной насосной станции под потребности курорта. Предполагается, что данный курортный комплекс сможет принимать до миллиона туристов в год. <...> Планируются строительство и реконструкция автомобильной дороги для нового комплекса в границах городского округа Евпатория протяженностью свыше 18 км», — сообщил ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Порядка 5,5 млрд рублей потребуется для переноса дороги, эта сумма включена в госпрограмму развития полуострова. Вдоль участка железной и автомобильной дорог установят шумозащитные экраны, а территория, на которой расположена действующая трасса, станет зоной променада.

Курорт «Золотые пески»

На территории площадью 226 га между городами Саки и Евпатория будет возведено 18 круглогодичных отелей уровня 3-5 звезд общей вместимостью 5,3 тыс. номеров. Начало работы курорта запланировано на 2030 год. В проект войдут единый 11-километровый променад и пляжная линия с велодорожкой, спортивные, развлекательные, обучающие объекты и общественные пространства. Основным инвестором выступит группа компаний «Монолит», которая планирует вложить около 60 млрд рублей, со стороны государства потребуется вложение еще порядка 12 млрд рублей.

Частью проекта станет музейный мемориал, вокруг которого будут находиться основные инфраструктурные объекты. Территорию вокруг памятника морякам-десантникам, героически погибшим в годы Великой Отечественной войны, благоустроят. Республика Крым подавала предложения в Минстрой и Минэкономразвития России по включению необходимого финансирования в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», начиная с 2025 года.