Дизайн-код Севастополя наконец-то приняли

Многократно рассмотренный и одобренный, в том числе членами Архитектурно-художественного совета, дизайн-код города утвердили на заседании местного правительства 27 февраля.

Этот документ предусматривает унификацию дизайнерской стилистики Севастополя, соотнесенную с исторической архитектурой города и сложившимися цветовыми приоритетами. Дизайн-код разработан для сохранения архитектурного облика города и содержит набор инструментов, применяемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также создании элементов благоустройства и оформления витрин.

Городские здания разделены по следующим 10 морфотипам: «дореволюционная восстановленная застройка», «сталинская парадная застройка», «советская малоэтажная застройка без обилия декора», «советская среднеэтажная застройка», «позднесоветская и постсоветская застройка», «современная застройка», «индивидуальная историческая застройка», «индивидуальная жилая застройка», «крупные общественно-деловые объекты советского модернизма», «крупные общественно-деловые объекты постсоветского периода».

Для реализации дизайн-кода территория Севастополя разделена на 10 зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон для элементов благоустройства. Как прозвучало на заседании городского правительства, просмотр карт зон будет доступен на открытом портале Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) — isogd.sev.gov.ru. Проекты, в которых не будут учтены требования дизайн-кода, допустят к применению только после одобрения городским Архитектурно-художественным советом, с соответствующими обоснованиями.

Теперь при обращении за разрешением на строительство все проекты будут проверяться на соответствие дизайн-коду. Отсутствии согласований может привести к отказу в выдаче разрешения на строительство, а несоответствие внешнего вида построенного объекта согласованному проекту может повлечь административную ответственность. Но пока эта ответственность в законах Севастополя не прописана.