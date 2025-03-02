Установка мобильного банка обошлась пенсионеру в 150 тысяч рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Нахимовского района о взыскании 150 тысяч рублей, похищенных с банковского счета пожилого севастопольца

В апреле 2024 года 83-летний пенсионер пустил к себе домой незнакомого мужчину, который пообещал ему помочь в установке банковского приложения на мобильный телефон. Приложение гость установил, но заодно перевел на свой счет 150 тысяч рублей со счета старика.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с банковского счета». В ходе расследования установлено, что получатель денежных средств — 29-летний житель Кемеровской области.

С целью защиты прав пожилого севастопольца прокурор района направил в Тяжинский районный суд Кемеровской области исковое заявление о взыскании с владельца счета указанной суммы как неосновательного обогащения. Ответчик в судебном заседании не представил доказательств, свидетельствующих о получении денежных средств законным путем. Иск прокурора удовлетворен.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.