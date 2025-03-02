Ученые разработали зеленый шоколад с микроводорослями

Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей А. О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) совместно с компанией «Моя шоколадная фабрика» разработали зеленый шоколад, в состав которого вошла микроводоросль Arthrospiraplantensis (Спирулина).

«Ученые ФИЦ ИнБЮМ совместно с ООО «Моя шоколадная фабрика» разработали шоколад, в составе которого содержится микроводоросль Arthrospiraplantensis (Спирулина). Она обладает <...> питательными и оздоровительными свойствами, является отличной диетической добавкой. В спирулине больше белка, чем в курице, рыбе и мясе. Продукты со спирулиной нормализуют работу эндокринной системы и щитовидной железы, повышают иммунитет и выносливость, ускоряют метаболизм, а также предотвращают многие заболевания, включая диабет», — рассказали в пресс-службе исследовательского центра ТАСС.

Польза спирулины обусловлена ее богатым составом и тем, что она является одним из самых мощных природных антиоксидантов. Она богата целым комплексом витаминов — A, B1, B6, B12, C, E, а также минералами (цинк, марганец, медь, йод, железо, кальций и магний). Также она содержит все незаменимые и заменимые аминокислоты, до 14% мощного антиоксиданта — фикоцианина, белки.

И кефир, и мармелад

Альготехнология — использование микроводорослей в пищевой промышленности — одно из направлений исследований ИнБЮМа. Ученые предлагают добавлять спирулину в кисломолочные продукты, мармелад, мороженое, газированные напитки, подсолнечное масло, леденцы от кашля. Уникальный состав добавляет продуктам не только пикантный вкус, но и насыщает их железом, медью, цинком, йодом, марганцем, бромом и селеном.

В перечне разработок института также биологически активные добавки и косметические средства.