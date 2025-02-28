Прокатимся по севастопольской кольцевой!

В принятом новом генплане города предусмотрено создание кольцевой линии внеуличного транспорта, которая обеспечит быстрый доступ в разные районы Севастополя.

Как объяснили в Институте Генплана Москвы — организации разработавшей документ, «протяженность новой кольцевой линии составит около 43 километров, а запланированный маршрут охватит основные транспортные артерии, включая трассу Гераклейской рокады и магистральное направление от улицы Вакуленчука до Северной стороны».

Будет севастопольская кольцевая линия скоростным трамваем или автобусным экспрессом, решится на последующих стадиях проектирования: выберут наиболее эффективный и экономически обоснованный вариант.

Также генпланом предусмотрена организация двух маршрутов городской электрички: Севастополь – Камышовая бухта протяженностью 37,6 километра и Севастополь – Золотая Балка протяженностью 21 километр.

На пересечении линий общественного транспорта, автомобильных дорог, а также пригородных и междугородных автобусных маршрутов будут организованы транспортно-пересадочные узлы с перехватывающими парковками. Это позволит автомобилистам пересаживаться на общественный транспорт, избегая необходимости въезда в центр города. Такая мера призвана снизить нагрузку на основные транспортные направления и улучшить дорожную ситуацию.