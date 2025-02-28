Определены цены на уголь, дрова и сжиженный газ для льготников

Правительство Севастополя 27 февраля приняло постановление, определяющее предельную стоимость угля и сжиженного газа для льготных категорий на 2025 год. Дрова и уголь с января подорожали на 7%, а сжиженный газ — на 16%, но со второго полугодия.

Предельные цены применяют при предоставлении льготникам мер соцподдержки и жилищных субсидий на их приобретение. По информации департамента труда и соцзащиты, в прошлом году данной льготой воспользовались 1374 человека.

По словам директора департамента труда и соцзащиты населения Елены Сулягиной, в прошлом году цены на топливо несколько отличались от рыночных. В этом году после проведенного анализа цены установили вполне сопоставимые.

«Так, рыночная стоимость одной тонны каменного угля составляет 9500 рублей, а мы устанавливаем 9282,99 рубля», — сообщила Е.Сулягина. В 2024 году предельная стоимость тонны угля составляла 8659,51 рублей.

Для дров предельная цена в текущем году составит 1841,43 руб. за кубометр с НДС (в 2024 году — 1717,75 руб).

Стоимость сжиженного газа с 1 января по 30 июня не изменится — 48,78 руб./кг, а с 1 июля вырастет на 16% — до 56,66 руб./кг без НДС.