Морская вода и песок в Крыму и Севастополе соответствуют нормативам

Отклонений от нормативов в морской воде и песке Крыма и Севастополя по результатам исследований выявлено не было. Дана благоприятная оценка рисков на территориях Сочи, Туапсе и Геленджика, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе проведено более 2,5 тысячи исследований морской воды. <...> Исследовано более 7,7 тысячи проб песка на наличие нефтепродуктов и токсичных веществ. Так, в Республике Крым и Севастополе отклонений от нормативов не выявлено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, благоприятные прогнозы по рискам даны территории Сочи, Туапсинского муниципального округа, а также входящих в его состав Новомихайловского городского поселения, Джубгского городского поселения, Небугского сельского поселения, муниципального образования город-курорт Геленджик с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципального образования Лазаревское и муниципального образования город-герой Новороссийск.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.