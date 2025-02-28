Митрополита Симферопольского и Крымского хотели взорвать в Москве

В Москве задержаны помощник митрополита гражданин Украины Денис Попович, а также его подельник — гражданин России клирик Никита Иванкович. Изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта с фотографиями задержанных и с измененными данными. По этим документам они планировали выехать из России после преступления.

Фигуранты дали признательные показания. Летом 2024 года через мессенжер «Телеграм» они были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины для физического устранения митрополита Тихона. Д.Попович получил доступ к телеграм-аккаунту Тихона, контролировал его переписку и получал сведения о поездках по России. Н.Иванкович ему помогал.

В декабре через тайник сообщникам передали самодельное взрывное устройство.

Покушение планировалось совершить в январе 2025 года в Сретинском монастыре во время приезда митрополита в Москву. Оно сорвалось — Д.Поповича задержали. Вторую попытку в конце февраля должен был предпринять Н.Иванкович, но он также был задержан.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.

66-летний отец Тихон (Шевкунов) руководит Крымской митрополией с октября 2023 года. Он имеет степень кандидата исторических наук, занимает пост председателя Патриаршего совета по культуре и является членом совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

В ноябре 2024 года Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», сохранение духовных и культурных традиций.