Изменен реестр городских кладбищ

Из документа убрали третью очередь кладбища на 5-м км Балаклавского шоссе, а площадь его второй очереди — увеличили почти на 17 га.

Правительством города внесены изменения в собственное Постановление «Об утверждении Реестра кладбищ города Севастополя». Так площадь второй очереди кладбища на 5-м км с 62,96 га увеличилась до 79,94 га. А имеющую статус «действующей» третью очередь этого кладбища площадью в шесть гектаров, из реестра исключили.

Площадь закрытого для всех видов захоронений старого кладбища на ул.Паршина подкорректировали. Вместо 3,54 га оно теперь занимает 3,52 га.

Кроме этого внесены изменения в статус кладбища Коммунаров на ул.5-й Бастионной. До сих пор оно считалось мемориальным и закрытым для всех видов захоронений, с исключением для подзахоронений урн с прахом близких родственников, захоронения лиц, имеющих знак отличия «За заслуги перед Севастополем» и лиц, ранее замещающих должность руководителя исполнительного органа государственной власти города более 30 лет непрерывно. Теперь слова «государственной власти» из «исключений» изъяли.

Фактически все нынешние корректировки внесены в изменение перечня кладбищ, принятое городским правительством в 2020 году. Тогда в реестр включили еще 10 мест захоронений. Исполняющий на тот период времени обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов так объяснял корректировку: «На данных кладбищах не проводилось содержание, ремонт, благоустройство. Включение в реестр позволит и развивать захоронение. Оно включает третью очередь пятого километра — это шесть гектаров земли».

Тогда же на баланс городского предприятия по благоустройству кладбищ было передано и кладбище на ул.Паршина. На его запущенное состояние неоднократно жаловались местные жители.