Индивидуальные дома будут строить, используя эскроу-счета

С 1 марта 2025 года в Российской Федерации вводится законодательный механизм эскроу-счетов при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по договорам строительного подряда.

Эскроу-счет — это специальный банковский счет, где размещаются и хранятся средства заказчика до завершения строительства. Такой механизм гарантий с 1 июля 2019 года применяется при строительстве многоквартирных домов.

«Новым законом устанавливается право подрядчика заключить договор строительного подряда, строить объект ИЖС за собственные или заемные средства, в то время как деньги заказчика строительства будут перечислены на спецсчет. Доступ к ним застройщик получит только после завершения стройки и сдачи объекта», — объяснила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым Севастополю Олеся Калинкина.

Такая правовая модель гарантирует защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками финансовых средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных жилых домов. Соответственно, число граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков, определенно уменьшится.

Законом установлены различные требования к застройщику: по раскрытию информации, по содержанию договора подряда и др.

В договоре строительного подряда обязательно должны быть указаны условия обеспечения оформления права собственности заказчика на жилой дом, построенный в соответствии с таким договором. Например, в сроки, определенные договором строительного подряда, заказчик может направить и получить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ уведомления, предусмотренные статьями 51.1 и 55 Градкодекса РФ. Другой способ — в течение 14 рабочих дней после подписания обеими сторонами договора передаточного акта построенного объекта, заказчик должен будет обеспечить оформление права собственности на жилой дом в упрощенном порядке, предусмотренном частью 12 статьи 70 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании правоустанавливающего документа на земельный участок и технического плана на индивидуальный жилой дом.

В соответствии с договором строительного подряда заказчик может возложить на подрядчика обязанность от своего имени и без доверенности направить и получить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ уведомления, предусмотренные статьями 51.1 и 55 Градкодекса РФ. Кроме того, если это отражено в договоре, подрядчик может обратиться в Госкомрегистр с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности заказчика на жилой дом, с приложением к такому заявлению договора строительного подряда и передаточного акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.

Примерная форма договора строительного подряда утверждена Приказом Минстроя России от 17.01.2025 №20/пр.