Внедрение цифрового рубля отложено

На ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля пришлось отложить. Необходимо отработать все детали пилотного проекта и провести консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна и для бизнеса, и для людей.

Планировалось, что с 1 июля 2025 года все кредитные организации России будут предоставлять клиентам операции с цифровым рублем. Новая дата запуска пока не объявлена.

На данный момент в пилотном проекте по использованию цифрового рубля участвуют 15 банков и порядка 30 компаний и почти 1,7 тысячи граждан.