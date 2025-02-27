У молодежи наболело!

Севастопольские активисты общероссийской организации «Городские реновации» предлагают создать молодежный парк на Северной стороне, центр развития спорта и электротранспорта в Учкуевке и новое общественное пространство на проспекте Победы.

О своих идеях по обустройству городских территорий молодые реноваторы рассказали на второй конференции регионального отделения их общественной организации.

— Сегодня у нас проектная сессия по развитию Севастополя, по проектам, которые мы видим самыми приоритетными с точки зрения развития города. Поскольку мы не можем единолично принимать какие-то решения, для нас важно вовлечь в работу молодежь, студентов, а также неравнодушных жителей, которые по большому счету и являются двигателями всех инноваций, — объяснил происходящее руководитель регионального отделения «Городские реновации» Севастополя Александр Кашин.

По его мнению, города развиваются тогда, когда их жители становятся движущей силой изменений. Именно люди создают ту среду, в которой живут, работают и отдыхают. Поэтому, когда речь идет о преобразовании городских пространств, то здесь ключевым элементом является взаимодействие с жителями.

— Мы регулярно мониторим социальные сети, в том числе и комментарии органов власти. Мы понимаем, какой запрос есть у жителей, — уточнил А.Кашин.

Для повышения эффективности своей работы представители «Городских реноваций» хотят войти в состав молодежного правительства Севастополя. Они считают, что это поможет им более тесно взаимодействовать с городскими властями по новым проектным решениям.

Мы здесь живем

На конференции молодые люди презентовали два проекта для Северной стороне и один — для пр.Победы. Некоторые члены команды живут именно в этих районах, поэтому наболело!

По мнению реноваторов, отвоевать пространство под парк в районе дома на пр.Победы, 33 будет не просто. Речь идет о территории между школой №11 и жилым домом, у которого по сути нет дворового пространства. Зато есть небольшой клочок земли за домом, который местные жители хотели бы использовать как зеленую зону. Но у застройщиков другие планы. Последний скандал за эту землю случился в 2018 году. Тогда людям удалось отбить территорию, где пытались воткнуть многоэтажный жилой дом. Губернатор (тогда это был Дмитрий Овсянников) стройку остановил, а прокуратура запретила ее возобновлять. Но в прошлом году активисты на публичной кадастровой карте обнаружили, что эта территория вновь отдана под строительство многоквартирного дома.

— Мы понимаем, раз на кадастровой карте запланирован многоквартирный дом, то скорее всего никакого парка у людей не будет. Но мы будем бороться за эту территорию. Потому что рядом школа, детский сад и дома, построенные таким образом, что у людей нет безопасной комфортной территории, — объяснил общественник.

Два других проекта связаны с Северной стороной. В районе Учкуевки есть заброшенное здание, а рядом с береговой батареей — ничейный трек. Общественники предлагают создать в этом месте центр развития спорта и средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, электроскейтбордов и других аналогичных транспортных средств. Активисты хотят запроектировать такую зону, где севастопольская молодежь могла бы учиться, тренироваться, соревноваться, используя современные электротехнические средства передвижения.

Двигают транспорт на Корабелке

В прошлом году «Городские реновации» разработали мастер-план по обеспечению транспортной доступности на Корабельной стороне.

— Мы понимаем, что Корабельная сторона задыхается в пробках. Это старый район, там узкие улицы и, казалось, что решений по затору на улице Героев Севастополя нет. Но нам все-таки удалось реализовать часть транспортного мастер-плана, а именно проект по выделенным полосам общественного транспорта. Примечательно, для общественного транспорта внедренная инновация работает хорошо, но на данный момент есть недостаток надзора и контроля за соблюдением ПДД относительно этой полосы, — уверен А.Кашин.

Действительно, от перекрестка к остановочному павильону на пл.Малахова Кургана на этом участке дороги паркуются меньше, а полоса теперь доступна для проезда общественного транспорта.

Городские реновации — крупнейшее в России молодежное сообщество, реализующее проекты в сфере развития территорий и креативных индустрий. Это место, где молодые профессионалы воплощают архитектурные, социальные и экологические проекты в жизнь.