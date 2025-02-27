Старушку ограбили по классическому сценарию

Им повстречалась 76-летняя доверчивая старушка, которую «коммерсанты» начали обхаживать и даже подвезли домой, по дороге продав ей одеяло за пять тысяч рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, поэтому продавцы предложили ей оставить в залог золотые серьги и сходить в квартиру за деньгами.

Дома пожилая женщина похвасталась внучке удачной покупкой, но девушка быстро смекнула что к чему, выбежала из подъезда и успела запомнить номер отъезжающей «Лады».

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району вместе с сотрудниками Госавтоинспекции остановили автомобиль подозреваемых. Как оказалось, золотые серьги младший из братьев уже успел подарить матери.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.