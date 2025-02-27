Проезд по ул.Калича запретят

В Балаклаве начинают реконструировать канализационный коллектор, поэтому с 20 марта и до конца августа перекроют улицу Калича — от дома №20 до дома №8.

Для личного автотранспорта балаклавцев будет организовано двустороннее движение по улицам Куприна и Герасима Рубцова. Нерезидентам проезд запретят полностью.

«В марте подрядчик — компания «Союздонстрой» приступит к строительству балаклавского коллектора. <...> Это коллектор, который все канализационные стоки будет направлять через напорные станции на КОС «Южные». Поэтому улица Калича в марте будет перекрыта. Будут производится работы по реконструкции КНС-9 и частичной замене коллектора методом разрушения», — объяснил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

С 20 марта изменят схему движения автобуса №27, который будет заходить на перехватывающую парковку на ул.Строительной. Дополнительно прорабатывается вопрос о запуске шаттла от Шампанерии до пл.1 Мая. Это позволит ограничить поездки неместных автомобилей в центр Балаклавы.

Работы по реконструкции коллектора ведутся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя», сообщила пресс-служба правительства Севастополя.