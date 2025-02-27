Илья Журавлев: Без нового транспортного каркаса севастопольцам придется пересесть с автомобилей на самокаты

Транспортная проблема — одна из острых и болезненных для Севастополя. Это и дорожная сеть, не отвечающая сегодняшним потребностям города, и неудобная логистика, и вечные пробки. Представитель ЛДПР Илья Журавлев предлагает создать в городе новый транспортный каркас.

«Генплан является стратегическим документом, который определит развитие города на ближайшие 20 лет. И нам необходимо учесть в нем транспортный вопрос», — считает И.Журавлев. По его словам, хотя генплан и включает в себя определенные меры, пока они вызывают серьезные вопросы.

«Когда в Севастополе будет вторая транспортная магистраль? Разгрузится ли центр города? На какое количество транспорта рассчитана новая транспортная сеть?» — задает их депутат.

Все эти вопросы требуют не приблизительных ответов, а тщательного анализа и проработки. Для исправления ситуации И.Журавлев предлагает уже сейчас начать создавать перехватывающие парковки, выделив под эти цели землю и пригласив инвесторов. А следующим шагом — приступить к проектированию и, собственно, строительству нового транспортного каркаса.

С позицией И.Журавлевав согласен и зампредседателя Общественной палаты Севастополя, политолог Олег Николаев: «Простая реконструкция транспортных магистралей не спасет Севастополь. Нужны современные стратегические решения по транспортной логистике, иначе уже в ближайшем будущем город встанет в пробках».