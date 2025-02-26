В Крыму родившим студенткам выплатят по миллиону

С 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года студенткам до 25 лет включительно, которые обучаются в вузе или учреждении среднего профессионального образования очно, при рождении ребенка будут выплачивать один млн рублей.

«Устанавливается новая мера государственной поддержки молодым крымским семьям. В частности, предусматривается выплата в размере один млн рублей на каждого ребенка в случае рождения его матерью до достижения ею возраста 25 лет (включительно), если родители ребенка (одинокий родитель) обучаются по очной форме обучения в вузе или учреждении среднего профессионального образования республики. Оформить сертификат можно в течение трех лет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года», — цитирует главу Госсовета республики Владимира Константинова ТАСС.

Мера направлена на стимулирование молодых людей создавать семьи.

Население сокращается

По предварительным оценкам Росстата, на 1 января 2025 года в Республике Крым проживает 1 901 113 человек. За год население республики сократилось на 9 070 человек (0,48%).

Численность населения Севастополя сократилась на 0,64% и на 1 января 2025 года составила 558 163 человека.

В среднем за прошлый год численность населения России снизилась на 0,08% и на 1 января 2025 года оценивается в 146 028 325 человек. Оценка сделана Росстатом без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.