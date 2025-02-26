Ужесточили требования к использованию кассовой техники на рынке

С 1 марта почти все рыночные торговцы должны торговать с онлайн-кассами.

Для повышения прозрачности расчетов с потребителями, сокращен перечень лиц, которые могут работать на рынках без применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

С 1 марта 2025 года без кассового аппарата на розничном рынке, ярмарке, выставке смогут вести торговую деятельность только:

— юрлица и ИП на едином сельскохозяйственном налоге, имеющие не более трех торговых точек общей площадью до 15 квадратных метров;

— сельхозпотребкооперативы при продаже товаров на рынках, но только до 1 сентября 2025 года;

— индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, осуществляющие определенные виды деятельности (на ярмарках выходного дня) с общим числом не более 50 торговых мест.

Все остальные торговцы обязаны использовать при расчетах с покупателями онлайн-кассы.

Льготы по наименованиям

В первое время после перехода на применение онлайн-касс продавцы на рынках смогут не указывать в кассовых чеках наименование товаров и услуг, будет достаточно указать общую сумму расчета. Такая льгота будет действовать до 1 февраля 2026 года. Это время дается предпринимателям, чтобы они сформировали каталог товаров в кассе и начали вести товарный учет, сообщила пресс-служба УФНС России по Севастополю.

Накажут рублем и не дадут торговать

Контроль за соблюдением законодательства о применении ККТ на рынках и ярмарках с 1 марта будет возложен на управляющую рынком компанию. Если у арендатора торгового места нет надлежащим образом зарегистрированного кассового аппарата, компания должна уведомить об этом продавца, и до устранения нарушения не допускать его на торговое место.

За нарушение порядка применения ККТ предусмотрены штрафные санкции. За отсутствие или неприменение кассы ИП придется заплатить штраф, зависящий от размера выручки, но не менее 10 тысяч рублей, а юридическому лицу — не менее 30 тысяч рублей. За систематическое нарушение предусмотрена ответственность для должностных лиц в виде дисквалификации, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — в виде административного приостановления деятельности.

С 1 марта 2025 года начнут действовать санкции еще и для управляющих рынками компаний. За несоблюдение требований по контролю за арендаторами их должностным лицам грозит штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф может возрасти до миллиона.

Газеты — без чека

Отметим, что продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров при условии, что их доля составляет менее 50 процентов товарооборота, ведется без применения контрольно-кассовой техники.