Создают медицинский образовательный кластер

Севастопольский госуниверситет, медицинский колледж им.Жени Дерюгиной и городские больницы подписали соглашение о создании регионального медицинского образовательного кластера (РМОК).

Такое партнерство должно улучшить подготовку будущих медиков — от студентов колледжа до врачей-стажеров, чтобы обеспечить Севастополь квалифицированными кадрами, особенно терапевтами и педиатрами, сообщила пресс-служба университета.

Студенты колледжа смогут посещать занятия в СевГУ, знакомиться с университетской жизнью и учиться у лучших. Преподаватели вуза будут вести профильные предметы в колледже, делясь своим опытом. Студенты-медики СевГУ после третьего курса смогут проходить практику в городских больницах в качестве врачей-стажеров.

«Наша задача — максимально обеспечить укомплектование медицинских организаций. СевГУ будет работать с медицинским колледжем. Это позволит повысить уровень медицинского образования...», — считает Виталий Денисов, директор Департамента здравоохранения Севастополя.

Сейчас до 15% выпускников медицинского колледжа поступают на дальнейшее обучение в Севастопольский госуниверситет.

Создание кластера поддерживают Минздрав и Минобрнауки РФ.