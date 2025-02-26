Склон на улице Героев Севастополя очищают от камней и растений

Работы по обустройству защитных сооружений на обвалоопасном участке обещают завершить к лету.

В конце января ООО «Высота» приступила к капитальному ремонту ползущего склона и подпорной стенки на ул.Героев Севастополя. Через месяц после начала укрепительных работ на объект с проверкой отправился с журналистами первый заместитель директора департамента транспорта Николай Максимов.

Сейчас на объекте работает экскаватор и восемь рабочих.

— В рамках защитных мероприятий на скально-обвальном участке улицы Героев Севастополя уже выполнены работы по оборке склона, уборке незакрепленных камней, растительности, мусора и сухостоя, — сообщил Н.Максимов.

После очистки склона подрядчик начнет работы по установке камнеуловителей и анкеров, на которые закрепят сетку из базальтового волокна. Также предусмотрен ремонт ста метров подпорной стенки.

— Работы идут в графике. По госконтракту мы завершаем укрепление склона в конце года, но будем стараться завершить работы к лету, — пообещал за строителей чиновник.

По его словам, причиной обвала стала напитка грунта влагой. Перед строительными работами были проведены геологические изыскания.

— Данные работы никоим образом не представляют опасность для домов, расположенных на вершине склона <...> Канализация здесь не проходит, скорее всего люди в своих домах используют септики. При расчистке грунта никаких канализационных труб или запахов рабочие не обнаружили, — заверил первый зам.

Проект укрепления склона за 4,5 миллиона рублей подготовила челябинская компания «ТК Проект». Контракт на строительно-монтажные работы стоимостью в 74 млн рублей доверили московской фирме «Высота».

В январе 2024 года склон, отгороженный от дороги подпорной стеной, сползал на проезжую часть четыре раза, блокируя проезд из центра города на Корабельную сторону.