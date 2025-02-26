Просят поделиться сведениями о коррупционерах

В связи с расследованием ряда резонансных дел коррупционной направленности руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев принял решение провести личные приемы граждан, которые готовы сообщить о противозаконных деяниях со стороны должностных лиц.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(3652) 799-713, 799-729, 799-711.

Органами СК России ведется системная работа по выявлению коррупционных деяний и лиц, их совершивших, дается правовая оценка в рамках Законодательства, невзирая на должности, напомнила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.