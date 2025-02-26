Ограничили получение дополнительного медицинского образование дистанционно

Обучение врачей и среднего медперсонала должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий.

Принятым законом вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определенных федеральными стандартами.

Разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования закрепляется только за Министерством здравоохранения.

На организации, осуществляющие образовательную деятельность, накладывается обязательство получить заключения Росздравнадзора о наличии соответствующего кадрового и материально-технического обеспечения.

Устанавливается, что дополнительное профессиональное медицинское образование будет подлежать лицензированию по видам программ и специальностям.

В Правительство направлен ряд предложений, среди которых необходимость определения способов и объема применения дистанционного обучения и практической подготовки по отдельным медицинским и фармацевтическим специальностям, говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.