На социальную газификацию выделили миллиард рублей

В 2025 году на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей.

Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Льготникам будет предоставлена субсидия в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Такую поддержку получат многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

Средства на социальную газификацию выделены 55 регионам, заявивших о потребности в федеральном финансировании. Севастополь — в их числе и получит 14,75 млн рублей.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.