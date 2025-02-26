Хлеб от «Царь-хлеба» дорожает

В компании «Царь-хлеб» сообщили об очередном повышении розничной цены своих изделий из-за роста производственных затрат и необходимости поддержания финансовой стабильности компании.

С 26 февраля ржаной хлеб и булочные изделия подорожали на 8%, пшеничные сорта хлеба — на 6%, сдоба — на 5%.

Как и в декабре администрация крупнейшего в Севастополе хлебопекарного предприятия уведомила о повышении цен на жизненно важную продукцию не жителей, а своих контрагентов.

Цену на «Формовой» и «Дарницкий» не меняют

Стоимость социальных сортов хлеба от ООО «Царь-хлеб» остается фиксированной. Город субсидирует хлебозавод, чтобы удерживать цены на «Формовой» и «Дарницкий» на уровне 2021 года.

«У нас определено два сорта социального хлеба, стоимость которого не меняется с 2021 года и составляет 20 рублей за буханку», — напомнила директор департамента сельского хозяйства и потребрынка Севастополя Наталья Скорюкова.

Приобрести социальный хлеб по фиксированной цене можно в 46 фирменных магазинах, павильонах и ларьках ООО «Царь хлеб».