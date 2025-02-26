Еще 14 школ закрывают на карантин

К четырем учебным заведениям, переведенным на дистанционное обучение в понедельник, в пятницу добавятся еще почти полтора десятка.

В связи с ростом респираторных инфекционных заболеваний среди учащихся Севастополя Роспотребнадзор выдал предписания закрыть на карантин школы №1, 4, 6, 26, 30, 32, 37, 44, 46, 47, 50, 57, образовательный центр «Бухта Казачья» и Политехнический лицей.

В некоторых школах по решению их администраций занятия прекращены только в отдельных классах. В13 детских садах закрыты 20 групп. В колледжах ситуация пока стабильная: учеба проходит в штатном режиме.

Три школы №15, 20, 55 и гимназия №7, закрытые на карантин 24 февраля, вернутся к обычному формату обучения 5 марта.

«Просим следить за здоровьем детей, не отправлять в школу с симптомами заболеваний, оперативно обращаться к врачам и одевать по погоде», – обратился к родителям директор департамента образования Севастополя Максим Кривонос.

Образовательный процесс в школах на время карантина организован с использованием дистанционных технологий. Во всех учреждениях, где введен карантин, проводится дезинфекция, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.