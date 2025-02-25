Вернулись к научному сотрудничеству с Оманом

В столице Омана городе Маскат состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Институтом биологии южных морей им.Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) и Фондом глобальных исследований окружающей среды и консалтинга «Шестой океан».

Официальная встреча директора ИнБЮМа, доктора географических наук Романа Горбунова с основателем и генеральным директором фонда Аммаром Салимом Ахмедом Аль-Гассини прошла в Министерстве окружающей среды.

Речь идет о развитии сотрудничества в области прикладных исследований, с учетом давних научных связей севастопольских биологов с этой страной. Подписание нынешнего Меморандума позволяет говорить о возвращение ИнБЮМа на официальном уровне и усилении научного присутствия в Персидском заливе.

В ходе визита делегации ИнБЮМа в Султанат Оман состоялись несколько деловых встреч, гости из Крыма посетили также Центр аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства, рыболовства и водного хозяйства страны, где обсудили с руководителем учреждения вопросы развития отрасли и перспективы совместных исследований.

Еще одну встречу организовали в университете имени Султана Кабуса, с участием заместителя декана факультета морских наук и рыболовства университета и директора Центра морских биотехнологий Сергея Добрецова.

Итогом встречи стало решение провести вебинар с участием ученых двух стран и перспектив подписания соглашения между научными организациями в области совместных проектов, в частности, моделирования климатических изменений, а также в сферах аквакультуры и биотехнологии.

Рыболовство и аквакультура в последнее время в Омане активно развиваются, сейчас объем экспорта рыбной продукции вышел на второе место, после нефти и газа. В планах руководства страны — обеспечить до конца 2040 года рост производства, на фоне сохранения экологии окружающей среды, а также глобальных изменений климата, которые, в частности, повлекли уменьшение в Аравийском (как и в Черном) море верхнего слоя жизни.