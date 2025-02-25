В Крыму считают охотничьих животных

Специалисты охотничьей отрасли Минприроды Крыма проводят зимний учет охотничьих ресурсов. Сведения о численности будут включены в данные Государственного экологического мониторинга.

Мероприятия проводят после завершения сезона охоты на все основные виды охотничьих животных.

Данные мониторинга формируются ежегодно по состоянию на 1 апреля. Мероприятия помогают выявить изменения состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, оценить и дать прогноз этих изменений. Кроме того, информация дает возможность сформировать государственный охотхозяйственный реестр и организовать рациональное использование охотничьих ресурсов, сообщила пресс-служба Минприроды Республики Крым.

В Севастополе охота запрещена, но ежегодный учет численности охотничьих ресурсов также проводят. Работы поручены подрядной организации по госконтракту. Срок их окончания — 10 марта 2025 года, сообщили в Севприроднадзоре. Уже проведен подсчет численности на территориях Байдарской долины и Мекензиевых гор. Применялась методика шумового прогона.